Кто такой Верховен, с которым проведет бой Усик

Украинский чемпион Александр Усик проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном – одним из самых успешных тяжеловесов современности. Поединок состоится 23 мая 2026 года в Египте.

Поединок Усика с Верховеном уже называют одним из самых ожидаемых в современном боксе, ведь соперники представляют различные виды единоборств. Для украинца это возвращение на профиринг после триумфа над Даниэлем Дюбуа в 2025-м году, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Имеет бешеный процент нокаутов: звезда бокса сказал, кто будет чемпионом мира после Усика

Кто такой Рико Верховен?

36-летнего нидерландца называют "Королем кикбоксинга" благодаря его доминированию в тяжелом весе в престижной серии GLORY.

Верховен начал заниматься боевыми искусствами еще в детстве, а профессиональную карьеру начал в 2004 году.

В кикбоксинге он длительное время был номером один в мире, неизменно лидируя в рейтингах и удерживая титул чемпиона GLORY Heavyweight. В течение 12 лет Рико установил ряд рекордов в дивизионе.

Верховен также выступал в ведущих мировых организациях, таких как K-1, It's Showtime и Superkombat, встречался с топовыми бойцами и одерживал победы над многими известными оппонентами.

В профессиональном боксе Верховен провел поединок – и одержал победу нокаутом, а в MMA имеет один профессиональный поединок с победой.

Вершина карьеры и путь к бою с Усиком

В течение своей карьеры в GLORY Верховен провел десятки поединков с лучшими тяжеловесами мира, получив рекордное количество успешных защит титула – 13 раз, пишет mmafighting.

В своей последней защите звания чемпиона он победил Артема Вахитова в 2025 году перед тем, как решил оставить титул и пойти навстречу новым вызовам.

Верховен также тренировался с другими выдающимися бойцами, в частности был спарринг-партнером чемпиона UFC Тома Аспиналла, что добавляет ему опыта вне только кикбоксинга.

Переход на новый этап и бой с Усиком