Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик

Український чемпіон Олександр Усик проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном – одним із найуспішніших важковаговиків сучасності. Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті.

Поєдинок Усика з Верховеном вже називають одним із найочікуваніших у сучасному боксі, адже суперники представляють різні види єдиноборств. Для українця це повернення на профіринг після тріумфу над Даніелем Дюбуа у 2025-му році, повідомляє 24 Канал.

Хто такий Ріко Верховен?

36-річний нідерландця називають "Королем кікбоксингу" завдяки його домінуванню у важкій вазі в престижній серії GLORY.

Верховен почав займатися бойовими мистецтвами ще в дитинстві, а професійну кар'єру розпочав у 2004 році.

У кікбоксингу він тривалий час був номером один у світі, незмінно лідируючи в рейтингах і утримуючи титул чемпіона GLORY Heavyweight. Протягом 12 років Ріко встановив низку рекордів у дивізіоні.

Верховен також виступав у провідних світових організаціях, таких як K-1, It’s Showtime і Superkombat, зустрічався з топовими бійцями й здобував перемоги над багатьма відомими опонентами.

У професійному боксі Верховен провів один поєдинок – і здобув перемогу нокаутом. Таку ж статистику нідерландець має в MMA.

Вершина кар'єри та шлях до бою з Усиком

Протягом своєї кар'єри у GLORY Верховен провів десятки поєдинків із найкращими важковаговиками світу, здобувши рекордну кількість успішних захистів титулу – 13 разів, пише mmafighting.

У своєму останньому захисті звання чемпіона він переміг Артема Вахітова у 2025 році перед тим, як вирішив залишити титул і піти назустріч новим викликам.

Верховен також тренувався з іншими видатними бійцями, зокрема був спаринг-партнером чемпіона UFC Тома Аспіналла, що додає йому досвіду поза лише кікбоксингом.

Перехід на новий етап і бій з Усиком