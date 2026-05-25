Соперник Усика сорвал куш за проигранный бой

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен заработал космические 15 миллионов долларов за поединок против Александра Усика. Даже поражение техническим нокаутом принесло бойцу рекордный в его карьере финансовый гонорар.

Эпическое противостояние в Гизе, развернувшееся на фоне легендарных египетских пирамид, завершилось триумфом украинского абсолюта, который защитил свой титул WBC и положил в карман по неофициальной информации около 100 миллионов долларов. Однако настоящей сенсацией вечера стали заработки Рико Верховена, передает 24 Канал.

Смотрите также "Я смотрю на это как на клинику": Усик отреагировал на слухи о космическом гонораре

Сколько заработал Верховен?

Для 37-летнего звездного нидерландца это был лишь второй профессиональный выход на боксерский ринг. Несмотря на статус очевидного андердога, Верховен сумел навязать Усику жесткую борьбу и был в шаге от главного апсета десятилетия, прежде чем уступить в поздних раундах.

Гарантированная выплата Рико за появление в ринге составила 10 миллионов долларов, а дополнительные бонусы от продаж платных трансляций (PPV) увеличили финальный чек бойца до фантастических 15 миллионов, пишет телеграм-канал Tanksport.

UFC на фоне бокса выглядит бедным родственником

Этот единичный гонорар вызвал волну негодования среди представителей смешанных единоборств, ведь он в одиночку затмил капитализацию целого турнира сильнейшей лиги мира.

Всего двумя неделями ранее состоялось грандиозное шоу UFC 328 в Ньюарке, где Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере от Шона Стрикленда. Несмотря на рекордные кассовые сборы арены в более 7,5 миллионов долларов, суммарный бюджет на выплаты всем 26 атлетам в тот вечер едва перевалил за 7,38 миллиона – то есть вдвое меньше, чем получил один Верховен за проигрыш Усику.

Пока лидеры UFC Чимаев и Стрикленд получили за свой мейн-ивент 3,09 и 1,08 миллиона долларов соответственно, официальные спонсорские выплаты за соответствие промоционным требованиям лиги составили смешные 371 000 долларов на весь кард.

Финансовый разрыв, уничтожающий UFC

Текущие тенденции демонстрируют, что пропасть в доходах между боксом и UFC стремительно углубляется и становится катастрофической для бойцов в клетке. Еще пол десятилетия назад идея о том, что базовый кикбоксер может заработать такие деньги в ринге, казалась абсолютно абсурдной.

Однако привлечение суверенных фондов Саудовской Аравии и Египта полностью переписало правила игры, поднимая планку финансового вознаграждения в топовых боксерских шоу на недосягаемую для индустрии UFC высоту.