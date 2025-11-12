Звездная гимнастка Ризатдинова рассказала об отношениях с беглым экс-нардепом Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова известна не только своими успехами в спорте. Девушка также запомнилась звездным браком с экс-депутатом.

Некоторое время Анна была замужем за политиком и спортсменом Александром Онищенко. Сейчас скандальный экс-депутат не имеет никакого отношения к личной жизни гимнастки, о чем она рассказала в интервью программе "Ближе к звездам", сообщает 24 Канал.

Общаются ли Ризатдинова и Онищенко?

В 2017 году Ризатдинова родила сына Романа от Онищенко. Однако уже через два года пара разошлась и больше не поддерживала близких отношений. Сама же спортсменка сейчас проживает в Киеве.

Гимнастка рассказала, что Александр не занимается воспитанием своего сына уже несколько лет. Единственной, кто помогает Анне в это непростое время, является няня по имени Валентина.

Мы ходим на каратэ, теннис, танцы и английский. У него все расписано. Наша невероятная Валя – это Ромкина воспитательница. После полномасштабного вторжения садик прекратил свое существование, а Валя осталась с нами. Для меня это вообще бесценный человек, потому что действительно я одна с Ромой. У меня в Киеве ни одного родственника,

– рассказала гимнастка.

Анна призналась, что она старается уделять Роману максимум времени для его развития. Спортсменка даже ввела "день мамы и сына", когда она не занимается другими делами и полностью проводит время с парнем.

Справка. 32-летняя Ризатдинова является уроженкой Симферополя. Девушка запомнилась яркой карьерой в художественной гимнастике. В 2016 году Анна получила бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. Также украинка является многократной чемпионкой мира и Европы по различным дисциплинам.

Что известно об Александре Онищенко?