Звездная гимнастка Ризатдинова рассказала об отношениях с беглым экс-нардепом Онищенко
- Анна Ризатдинова рассказала, что Александр Онищенко не принимает участия в воспитании их сына Романа.
- Она живет в Киеве без родственников, а ей помогает няня Валентина.
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова известна не только своими успехами в спорте. Девушка также запомнилась звездным браком с экс-депутатом.
Некоторое время Анна была замужем за политиком и спортсменом Александром Онищенко. Сейчас скандальный экс-депутат не имеет никакого отношения к личной жизни гимнастки, о чем она рассказала в интервью программе "Ближе к звездам", сообщает 24 Канал.
Общаются ли Ризатдинова и Онищенко?
В 2017 году Ризатдинова родила сына Романа от Онищенко. Однако уже через два года пара разошлась и больше не поддерживала близких отношений. Сама же спортсменка сейчас проживает в Киеве.
Гимнастка рассказала, что Александр не занимается воспитанием своего сына уже несколько лет. Единственной, кто помогает Анне в это непростое время, является няня по имени Валентина.
Мы ходим на каратэ, теннис, танцы и английский. У него все расписано. Наша невероятная Валя – это Ромкина воспитательница. После полномасштабного вторжения садик прекратил свое существование, а Валя осталась с нами. Для меня это вообще бесценный человек, потому что действительно я одна с Ромой. У меня в Киеве ни одного родственника,
– рассказала гимнастка.
Анна призналась, что она старается уделять Роману максимум времени для его развития. Спортсменка даже ввела "день мамы и сына", когда она не занимается другими делами и полностью проводит время с парнем.
Справка. 32-летняя Ризатдинова является уроженкой Симферополя. Девушка запомнилась яркой карьерой в художественной гимнастике. В 2016 году Анна получила бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. Также украинка является многократной чемпионкой мира и Европы по различным дисциплинам.
Что известно об Александре Онищенко?
- Александр является известным украинским политиком, бизнесменом и нефтегазовым трейдером. Мужчина родился в России и позже проявлял свою пророссийскую позицию.
- В 2010 году Онищенко стал народным депутатом Украины от "Партии Регионов", а через два года после Революции Достоинства переизбрался в парламент от фракции "Воля народа".
- Долгое время Александр участвовал в соревнованиях по конному спорту и даже стал мастером спорта. Также Онищенко был вице-президентом Федерации конного спорта Украины.
- В 2016 году НАБУ и САП запросили снятие неприкосновенности с Онищенко и обвинили его в организации преступных схем. Сам Онищенко выехал за границу и скрывался в Испании и Бельгии.
- Позже СБУ обвинила депутата в государственной измене и заявила о наличии у него российского паспорта. Сейчас Онищенко проживает в Германии и находится под санкциями США.
- Недавно апелляционная палата ВАКС отменила приговор беглому экс-депутату Александру Онищенко по "газовому делу".