Зіркова гімнастка Різатдінова розповіла про стосунки із екснардепом-утікачем Онищенком
- Ганна Різатдінова розповіла, що Олександр Онищенко не бере участі у вихованні їхнього сина Романа.
- Вона живе в Києві без родичів, а їй допомагає няня Валентина.
Українська гімнастка Ганна Різатдінова відома не тільки своїми успіхами у спорті. Дівчина також запам'яталась зірковим шлюбом із ексдепутатом.
Певний час Ганна була одружена із політиком та спортсменом Олександром Онищенком. Нині скандальний ексдепутат не має жодного відношення до особистого життя гімнастки, про що вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", повідомляє 24 Канал.
До теми Взагалі не пили воду, – Різатдінова шокувала спартанською підготовкою до змагань
Чи спілкуються Різатдінова та Онищенко?
У 2017 році Різатдінова народила сина Романа від Онищенка. Проте вже за два роки пара розійшлась і більше не підтримувала близьких стосунків. Сама ж спортсменка нині проживає у Києві.
Гімнастка розповіла, що Олександр не займається вихованням свого сина вже кілька років. Єдиною, хто допомагає Ганні у цей непростий час, є няня на ім'я Валентина.
Ми ходимо на карате, теніс, танці та англійську. У нього все розписано. Наша неймовірна Валя – це Ромкіна вихователька. Після повномасштабного вторгнення садочок припинив своє існування, а Валя залишилася з нами. Для мене це взагалі безцінна людина, тому що дійсно я одна з Ромою. У мене в Києві жодного родича,
– розповіла гімнастка.
Ганна зізналась, що вона намагається приділяти Роману максимум часу для його розвитку. Спортсменка навіть запровадила "день мами і сина", коли вона не займається іншими справами та повністю проводить час із хлопцем.
Довідка. 32-річна Різатдінова є уродженкою Сімферополя. Дівчина запам'яталась яскравою кар'єрою у художній гімнастиці. У 2016 році Ганна здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві. Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з різних дисциплін.
Що відомо про Олександра Онищенка?
Олександр є відомим українським політиком, бізнесменом та нафтогазовим трейдером. Чоловік народився в Росії та пізніше проявляв свою проросійську позицію.
У 2010 році Онищенко став народним депутатом України від "Партії Регіонів", а за два роки після Революції Гідності переобрався д парламенту від фракції "Воля народу".
Довгий час Олександр брав участь у змаганнях з кінного спорту та навіть став майстром спорту. Також Онищенко був віцепрезидентом Федерації кінного спорту України.
У 2016 році НАБУ та САП запросили зняття недоторканості з Онищенка та звинуватили його в організації злочинних схем. Сам Онищенко виїхав закордон та переховувався в Іспанії та Бельгії.
Пізніше СБУ звинуватила депутата у державній зраді та заявила про наявність у нього російського паспорта. Нині Онищенко проживає в Німеччині та перебуває під санкціями США.
Нещодавно апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексдепутату-втікачу Олександру Онищенку по "газовій справі".