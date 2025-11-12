Зіркова гімнастка Різатдінова розповіла про стосунки із екснардепом-утікачем Онищенком

Українська гімнастка Ганна Різатдінова відома не тільки своїми успіхами у спорті. Дівчина також запам'яталась зірковим шлюбом із ексдепутатом.

Певний час Ганна була одружена із політиком та спортсменом Олександром Онищенком. Нині скандальний ексдепутат не має жодного відношення до особистого життя гімнастки, про що вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", повідомляє 24 Канал.

До теми Взагалі не пили воду, – Різатдінова шокувала спартанською підготовкою до змагань

Чи спілкуються Різатдінова та Онищенко?

У 2017 році Різатдінова народила сина Романа від Онищенка. Проте вже за два роки пара розійшлась і більше не підтримувала близьких стосунків. Сама ж спортсменка нині проживає у Києві.

Гімнастка розповіла, що Олександр не займається вихованням свого сина вже кілька років. Єдиною, хто допомагає Ганні у цей непростий час, є няня на ім'я Валентина.

Ми ходимо на карате, теніс, танці та англійську. У нього все розписано. Наша неймовірна Валя – це Ромкіна вихователька. Після повномасштабного вторгнення садочок припинив своє існування, а Валя залишилася з нами. Для мене це взагалі безцінна людина, тому що дійсно я одна з Ромою. У мене в Києві жодного родича,

– розповіла гімнастка.

Ганна зізналась, що вона намагається приділяти Роману максимум часу для його розвитку. Спортсменка навіть запровадила "день мами і сина‎", коли вона не займається іншими справами та повністю проводить час із хлопцем.

Довідка. 32-річна Різатдінова є уродженкою Сімферополя. Дівчина запам'яталась яскравою кар'єрою у художній гімнастиці. У 2016 році Ганна здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві. Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з різних дисциплін.

Що відомо про Олександра Онищенка?