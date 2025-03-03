Предателей Украины лишили званий мастеров спорта

Министерство молодежи и спорта Украины лишило спортивных званий нескольких спортсменов. Речь идет о предателях Украины.

Некоторые представители спорта предали Украину и стали на сторону России. Министерство молодежи и спорта применило к ним жесткие санкции, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт министерства.

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Кого лишили званий

Анатолия Тимощука и Сергея Карякина лишили "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины", а Каху Каладзе – "Мастер спорта Украины международного класса".

Бывшую военнослужащую Нацгвардии и гребчицу Ларису Жалинскую лишили званий "Мастер спорта Украины международного класса" и "Мастер спорта Украины".

В частности звания "Мастер спорта Украины" лишили и черновицких каратистов супругов Пилипюк, которые не вернулись в Украину после турнира в Венеции.

Полный список лишенных званий:

Звания "Заслуженный мастер спорта Украины" лишены: Анатолия Тимощука (футбол), Сергея Карякина (шахматы)

Звания "Заслуженный тренер Украины" лишены: Сергея Степаненко (велосипедный спорт)

Звания "Мастер спорта Украины международного класса" лишили: Ларису Жалинскую (академическая гребля), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (украинская борьба на поясах), Александра Ощепкова (универсальный бой), Юрия Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (кикбоксинг WAKO и тхэквондо), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения)

Звания "Мастер спорта Украины" лишили (некоторые спортсмены упоминаются не один раз, поскольку их лишили званий в нескольких видах спорта): Дмитрия Грущака (биатлон), Владислава Атамасова (вольная борьба), Ларису Жалинскую (академическая гребля), Анатолия Тимощука (футбол), Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (боевое самбо), Дарью Пилипюк, Евгения Пилипюка (каратэ), Александра Ощепкова (универсальный бой), Дмитрия Макарова, Тимура Курбанкадиева, Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (смешанные единоборства (ММА), Турал Рамила оглы Баширова (кикбоксинг ИСКА), Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (комбат Дзю-Дзюцу), Артема Мелкумяна (рукопашный бой), Дарью Королович (тхэквондо), Александра Магду (пляжный футбол), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения).

Напомним, что после того, как Анатолия Тимощука лишили всех титулов, Спортивный арбитражный суд удовлетворил его апелляцию.