Непобедимый Мураталла побил россиянина и стал обязательным претендентом на бой с Ломаченко
- Американский боксер Рэймонд Мураталла победил Заура Абдуллаева единогласным решением судей в 12-раундовом бою.
- Мураталла стал обязательным претендентом на бой с Василием Ломаченко за пояс регулярного чемпиона IBF.
- Бой с Мураталлой был условием для сохранения Ломаченко титула IBF, но он получил медицинское исключение из-за травмы спины.
- Это была 23-я победа Мураталлы, который впервые выиграл пояс временного чемпиона мира.
Американский боксер Рэймонд Мураталла одержал победу над Зауром Абдуллаевым. Ему отдали предпочтение все судьи.
Бой длился все 12 раундов. Реймонду Мураталла отдали победу единогласным решением судей – 118:110, 119:109, 119:109, пишет 24 канал.
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Размазал россиянина на ринге
По результатам боя американец завоевал пояс временного чемпиона, а также получил право на проведение обязательного поединка с регулярным чемпионом IBF – украинцем Василием Ломаченко.
Обе стороны имеют время до 8 октября, чтобы организовать противостояние. Сам Мураталла отметил, что ему было бы честью подраться с украинским боксером.
Бой с победителем пары Мураталла – Абдуллаев был обязательным условием для сохранения Ломаченко титула IBF в январе. Украинец получил от организации медицинское исключение из-за травмы спины.
Справка. Последний раз Василий Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, нокаутировав Джорджа Камбососа.
Отметим, что Рэймонд Мураталла одержал 23-ю победу и впервые выиграл пояс временного чемпиона мира.