Непобедимый Мураталла побил россиянина и стал обязательным претендентом на бой с Ломаченко

Американский боксер Рэймонд Мураталла одержал победу над Зауром Абдуллаевым. Ему отдали предпочтение все судьи.

Бой длился все 12 раундов. Реймонду Мураталла отдали победу единогласным решением судей – 118:110, 119:109, 119:109, пишет 24 канал.

Читайте также Боб Арум проговорился о пополнении в семье Ломаченко

Размазал россиянина на ринге

По результатам боя американец завоевал пояс временного чемпиона, а также получил право на проведение обязательного поединка с регулярным чемпионом IBF – украинцем Василием Ломаченко.

Обе стороны имеют время до 8 октября, чтобы организовать противостояние. Сам Мураталла отметил, что ему было бы честью подраться с украинским боксером.

Бой с победителем пары Мураталла – Абдуллаев был обязательным условием для сохранения Ломаченко титула IBF в январе. Украинец получил от организации медицинское исключение из-за травмы спины.

Справка. Последний раз Василий Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, нокаутировав Джорджа Камбососа.

Отметим, что Рэймонд Мураталла одержал 23-ю победу и впервые выиграл пояс временного чемпиона мира.