Левандовский отказался играть за сборную Польши: футболист выдвинул четкий ультиматум

Роберт Левандовский – один из самых легендарных игроков в истории сборной Польши. Он является автором ряда рекордов "бело-красных", которые из-за своего решения, возможно, уже никогда не сможет обновить и улучшить.

В воскресенье, 8 июня, он сделал важное заявление, которое шокировало футбольный мир. У своих соцсетях форвард Барселоны объявил, что отказывается играть за национальную команду Польши, информирует 24 Канал.

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Почему Левандовский отказывается играть за сборную

По словам 36-летнего форварда, он не будет выступать за сборную, пока ее возглавляет Михал Пробеж. Если же смена главного тренера состоится, то снова будет доступен для "орлов".

Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к главному тренеру сборной Польши, я решил отказаться от игры за сборную Польши до тех пор, пока он будет тренером. Надеюсь, что мне еще будет дано сыграть для лучших болельщиков в мире,

– написал Левандовский.

Отметим, что началось все с того, что Роберт Левандовский отказался ехать на поединки с Молдовой (товарищеский) и Финляндией (отбор на ЧМ-2026) из-за физической и психологической усталости. За это главный тренер сборной Польши лишил звездного форварда капитанской повязки.

Справка. Роберт Левандовский является лучшим бомбардиром своей национальной команды и рекордсменом по количеству матчей. Он провел за "бело-красных" 157 поединков, в которых забил 84 гола и отдал 35 ассистов.

Напомним, что на клубном уровне польский форвард выступает за Барселону, с которой имеет контракт до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне каталонцам грозят серьезные санкции в Лиге чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.