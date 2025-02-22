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Sport News 24 Другие виды спорта Хорватский "Робокоп" эпично вырубил россиянина: видео эффектного удара
22 февраля, 12:57
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Хорватский "Робокоп" эпично вырубил россиянина: видео эффектного удара

Валерия Фургалец

Несколько дней назад состоялся бой между Роберто Солдичем и россиянином Сайгидом Арсланалиевым. Хорватский боец "уничтожил" соперника еще в первом раунде.

В четверг, 20 февраля, состоялся турнир ONE 171 в Катаре. В рамках соревнований встретились Роберто Солдич и Сайгид Арсланалиев.

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Эффектно вырубил россиянина

Уже в первом раунде "Робокоп" эффектно вырубил российского бойца, пишет 24 канал со ссылкой на ONE Championship.

У Арсланалиева не было шансов против Солдича.

Хорват "уничтожил" россиянина: смотрите видео

Интересно, что Роберто Солдич является последним боксером, который побеждал действующего чемпиона UFC Дрикуса дю Плесси