Хорватский "Робокоп" эпично вырубил россиянина: видео эффектного удара

Несколько дней назад состоялся бой между Роберто Солдичем и россиянином Сайгидом Арсланалиевым. Хорватский боец "уничтожил" соперника еще в первом раунде.

В четверг, 20 февраля, состоялся турнир ONE 171 в Катаре. В рамках соревнований встретились Роберто Солдич и Сайгид Арсланалиев. Читайте также После неожиданного "слива" от Дюбуа: где смотреть бой Паркер – Баколе в Украине Эффектно вырубил россиянина Уже в первом раунде "Робокоп" эффектно вырубил российского бойца, пишет 24 канал со ссылкой на ONE Championship. У Арсланалиева не было шансов против Солдича. Хорват "уничтожил" россиянина: смотрите видео Интересно, что Роберто Солдич является последним боксером, который побеждал действующего чемпиона UFC Дрикуса дю Плесси