22 февраля, 12:57
Хорватский "Робокоп" эпично вырубил россиянина: видео эффектного удара
Несколько дней назад состоялся бой между Роберто Солдичем и россиянином Сайгидом Арсланалиевым. Хорватский боец "уничтожил" соперника еще в первом раунде.
В четверг, 20 февраля, состоялся турнир ONE 171 в Катаре. В рамках соревнований встретились Роберто Солдич и Сайгид Арсланалиев.
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Эффектно вырубил россиянина
Уже в первом раунде "Робокоп" эффектно вырубил российского бойца, пишет 24 канал со ссылкой на ONE Championship.
У Арсланалиева не было шансов против Солдича.
Хорват "уничтожил" россиянина: смотрите видео
Интересно, что Роберто Солдич является последним боксером, который побеждал действующего чемпиона UFC Дрикуса дю Плесси