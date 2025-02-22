В четверг, 20 февраля, состоялся турнир ONE 171 в Катаре. В рамках соревнований встретились Роберто Солдич и Сайгид Арсланалиев.

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Эффектно вырубил россиянина

Уже в первом раунде "Робокоп" эффектно вырубил российского бойца, пишет 24 канал со ссылкой на ONE Championship.

У Арсланалиева не было шансов против Солдича.

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Интересно, что Роберто Солдич является последним боксером, который побеждал действующего чемпиона UFC Дрикуса дю Плесси