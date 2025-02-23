Фейенорд назначил легендарного бомардира на должность главного тренера

Бывший игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси стал главным тренером Фейеноорда. Он будет работать с клубом несколько сезонов.

Нидерландский Фейенорд определился с кандидатом на должность главного тренера. Им стал один из воспитанников клуба, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт Фейеноорда.

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Новый тренер Фейеноорда

Робин ван Перси подписал контракт с клубом до 2027 года.

Нидерландский специалист начал и закончил футбольную карьеру именно в Фейеноорде. В частности два сезона он работал с молодежной командой.

До этого ван Перчи возглавлял Херенвен.

Справка. Сейчас Фейенорд занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Напомним, что одним из кандидатов на пост главного тренера Фейеноорда был наставник Шахтера Марино Пушич.