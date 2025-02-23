Нідерландський Феєнорд визначився з кандидатом на посаду головного тренера. Ним став один з вихованців клубу, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Феєнорда.
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Новий тренер Феєнорда
Робін ван Персі підписав контракт з клубом до 2027 року.
Нідерландський фахівець розпочав і закінчив футбольну кар'єру саме у Феєнорді. Зокрема два сезони він працював з молодіжною командою.
До цього ван Перчі очолював Херенвен.
Довідка. Наразі Феєнорд посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.
Нагадаємо, що одним з кандидатів на посаду головного тренера Феєнорда був наставник Шахтаря Маріно Пушич.