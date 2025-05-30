"Он точно сильнее Фьюри": легенда бокса оценил перспективы Кличка в современном хевивейте

Уже длительное время ходят разговоры о возвращении Владимира Кличка на ринг. Он может пойти на такой шаг для попытки воплотить свою давнюю мечту.

"Доктор Стальной молот" никогда не скрывал, что хотел бы стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Своим мнением относительно такого развития событий поделился Рой Джонс-младший.

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Американец верит в успешный камбэк Кличка

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях считает, что Владимир Кличко имеет все необходимые качества, чтобы вернуться на ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Он убежден, что украинец может быть конкурентным, несмотря на свой возраст:

Владимир Кличко достаточно сильный, чтобы сделать что угодно. Люди не осознают, что для тяжеловесов вернуться немного легче. Когда ты такой большой, имеешь ударную силу, интеллект, то, по моему мнению, все возможно.

При этом Рой Джонс-младший считает, что "Доктор Стальной молот" даже сейчас может быть более опасным, чем Тайсон Фьюри.

"Кличко немного опережает Тайсона Фьюри в плане понимания бокса. А что касается силы удара – он точно сильнее британца. Так почему бы ему не вернуться? Если он выдержит удар – почему бы и нет?

Но подбородок всегда будет проблемой для Кличка. Знаешь, это была одна из его слабостей в лучшие годы – если попасть в подбородок, можно было его достать. Но надо еще до него добраться", – рассказал американец.

К слову. Всего Владимир Кличко провел на профессиональном уровне 69 боев. В них он одержал 64 победы, из которых 53 нокаутом.

Отметим, что последний свой поединок украинец провел в апреле 2017 года. Тогда он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.

Напомним, что накануне непобедимый боксер, владеющий титулом "временного" чемпиона WBC, рассказал, что имел предложение провести бой с Владимиром Кличко, но отказался от него.