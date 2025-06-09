Алькарас и Синнер сыграли самый длинный финал в истории Ролан Гаррос: видеообзор матча

В воскресенье, 8 июня, состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном мужском разряде. За титул боролись лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Это было 14-е очное противостояние между звездными теннисистами. Оно выдалось невероятным по драматизму и уровню игры от обоих спортсменов, сообщает 24 Канал.

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Суммарно они провели на корте 5 часов 32 минуты. Это самый длинный финал в истории Ролан Гаррос, предыдущий рекорд держался с 1982 года!

Янник Синнер – Карлос Алькарас 2:3 (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7)

В первом сете теннисисты обменялись брейками в пятом и шестом геймах, а в целом действовали довольно уверенно на своих подачах. Решающим стал десятый гейм, где итальянец на приеме при 5:4 и 15:30 для себя выиграл три подряд розыгрыша и забрал партию.

После этого Синнер сразу брейконул во втором сете и дошел с этим преимуществом до счета 5:2. Однако не смог его удержать и судьба партии решалась на тай-брейке. В конце концов Янник все же дожал испанца и повел по сетам 2:0.

Для Алькараса выглядело все критично, ведь до этого он восемь раз в своей карьере проигрывал со счетом 0:2 и никогда не делал в них камбэков. Все усложнилось после того, как он уступил в первом гейме на своей подаче.

Однако испанец не собирался сдаваться и выдал серию из четырех подряд выигранных геймов. При счете 5:3 он не смог подать на сет, но после этого сделал еще один брейк и вернул интригу в матч.

В четвертой партии соперники выиграли по три гейма на своей подаче, а в седьмом Синнер оформил брейк и максимально приблизился к победе в поединке. Он взял подачу и завоевал три матчбола на приеме, а после этого начался сценарий, о котором обязательно должны снять фильм.

Алькарас забрал 13 из 14 следующих розыгрышей и уже сам повел в счете. Синнер перевел игру на тай-брейк, где повел 2:0, но снова невероятную серию выдал испанец и забрал сет.

Пятую партию уже Карлос начал с брейка и с таким гандикапом дошел до десятого гейма, в котором должен был подавать на победу в турнире. Однако этот финал не мог закончиться так просто. Синнер уверенно отыграл на приеме и в конце концов игра перешла в чемпионский тай-брейк!

Там Алькарас все же забрал свое. Он стильно выиграл со счетом 10:2 и завоеваил пятый для себя титул на уровне серии Grand Slam.

Смотрите видеообзор финала Ролан Гаррос-2025 Синнер – Алькарас

К слову. До этого самый длинный финал на Ролан Гаррос длился 4 часа 42 минуты. Тогда юный Матс Виландер победил Гильермо Виласа.

Напомним, что победительницей Ролан Гаррос-2025 среди женщин стала Коко Гофф. Она с эффектным камбэком одолела "нейтральную" Арину Соболенко.