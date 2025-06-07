В столице Франции подходит к завершению второй турнир Grand Slam в сезоне. В субботу, 7 июня, стала известна триумфаторка женского финала Ролан Гаррос, в котором сошлись Арина Сабаленка и Коко Гауфф, сообщает 24 Канал.

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Для американки это был лишь второй выход в финал Grand Slam, тогда как "нейтральная" белоруска пыталась впервые в карьере выиграть именно Ролан Гаррос. При этом в полуфинале Арина одолела прошлогоднюю чемпионку Игу Швьонтек.

Арина Сабаленка – Коко Гауфф (США) 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Именно поэтому Сабаленка и считалась фавориткой финала. Впрочем Гауфф дала бой уже в первом сете и оформила аж четыре брейка. Но в конце концов Коко проиграла его на тайбрейке.

Оказалось, что сама белоруска показала свой максимум именно в первом сете. Во втором и третьем было явное преимущество на стороне представительницы США.

Во втором сете Арина выиграла всего два гейма, тогда как в последнем позволила себе два проигранных гейма на своих подачах. Это позволило Гауфф стать победительницей матча и всего турнира.

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Для 21-летней Коко это лишь второй трофей Grand Slam в карьере. Более того, она стала первой американкой за последние 10 лет, которая выигрывала Ролан Гаррос. В 2015-м титул покорился Серене Уильямс.