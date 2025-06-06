Даяна Ястремская остается одной из лучших теннисисток Украины. Одесситка является постоянной участницей топовых турниров и финансово помогает Родине во время войны, сообщает 24 Канал.

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Отпраздновали с шиком

В прошлом месяце украинка отпраздновала свой юбилей. 15 мая уроженке Одессы исполнилось 25 лет. Из-за плотного графика девушка не смогла полноценно отметить праздник.

Впрочем, после завершения выступления на Ролан Гаррос Даяна все же собрала звездных подруг на празднование. Украинка поделилась снимками из Монако, где и устроила праздник.

Шикарное празднование юбилея Даяны Ястремской / фото из инстаграма теннисистки:

Вместе с ней на фото оказались вторая ракетка Украины Марта Костюк, а также известная дзюдоистка Дарья Билодид. Также на праздник пришли сестра именинницы Иванна, а также экстенисистка Ангелина Димова.

Как Ястремская с подругами зажигали в Монако / видео с тик-ток Дарьи Билодид

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Девушки весело проводили время и наслаждались отдыхом. А во время презентации праздничного торта звучала известная песня "Stefania" от группы "Kalush Orchestra", которая выиграла Евровидение в 2022 году.

Напомним, что Ястремская выиграла 246 из 424-х поединков на профессиональном уровне. Украинка выиграла три титула, а в прошлом году сенсационно добралась до полуфинала Australian Open. Сейчас Даяна занимает 48 место в рейтинге WTA.