Даяна Ястремська залишається однією з найкращих тенісисток України. Одеситка є постійною учасницею топових турнірів та фінансово допомагає Батьківщині під час війни, повідомляє 24 Канал.

До теми Призові за Ролан Гаррос: які кошти заробили Світоліна та інші українські тенісистки

Відсвяткували із шиком

Минулого місяця українка відсвяткувала свій ювілей. 15 травня уродженці Одеси виповнилось 25 років. Через щільний графік дівчина не змогла повноцінно відзначити свято.

Втім після завершення виступу на Ролан Гаррос Даяна все ж зібрала зіркових подруг на святкування. Українка поділилась знімками із Монако, де і влаштувала свято.

Шикарне святкування ювілею Даяни Ястремської / фото з інстаграму тенісистки:

Разом із нею на фото опинились друга ракетка України Марта Костюк, а також відома дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також на свято завітали сестра іменинниці Іванна, а також екстенісистка Ангеліна Дімова.

Як Ястремська з подругами запалювали в Монако / відео з тік-ток Дар'ї Білодід

Читайте також Хоче ще дітей: Світоліна заговорила про завершення кар'єри після вильоту з Ролан Гаррос

Дівчата весело проводили час та насолоджувались відпочинком. А під час презентації святкового торту лунала відома пісня "Stefania" від гурту "Kalush Orchestra", яка виграла Євробачення у 2022 році.

Нагадаємо, що Ястремська виграла 246 з 424-х поєдинків на професійному рівні. Українка виграла три титули, а минулого року сенсаційно дісталась півфіналу Australian Open. Наразі Даяна посідає 48 місце в рейтингу WTA.