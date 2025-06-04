Останньою з українок турнір покинула Еліна Світоліна, поступившись Ізі Швьонтек у чвертьфіналі. Стало відомо, скільки заробили українські тенісистки за участь на Ролан Гарросі у 2025 році, повідомляє 24 канал.

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Як змінились призові

За інформацією CBS Sports, призовий фонд Ролан Гаррос 2025 відрізняється від попереднього року. Річ у тім, що грошова нагорода виросла на 5,21 відсотка.

Переможці Відкритого чемпіонату Франції отримають 2,55 мільйона євро. У парних розрядах чемпіони розділять 590 тисяч євро на двох. За участь у першому раунді основної сітки тенісисти зароблять по 78 тисяч євро.

Учасниками відбору на Ролан Гаррос виплатять 21 тисячу євро. Тенісистам, які змогли подолати кваліфікацію додатково отримають 43 тисячі євро.

Скільки отримають українки

Найбільше серед українок заробила Еліна Світоліна. Тенісистка зіграла в 1/4 фіналу Ролан Гаррос 2025 та отримає за досягнення цієї стадії в одиночному турнірі – 440 тисяч євро.

Українки Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева покинули турнір у третьому колі та заробили по 168 тисяч євро. Окрім того, Даяна отримає 8 тисяч 750 за євро за участь у першому колі парного розряду, а Юлія зіграла у другому колі в парі – 13 тисяч 750 євро.

Ангеліна Калініна заробила 117 тисяч євро за одиночний розряд та 8 тисяч 750 за гру у парі. Марта Костюк та Анастасія Соболєва отримають по 78 тисяч євро, адже вони вилетіли після першого кола.

Людмила Кіченок отримає 40 тисяч євро за вихід у чвертьфінал міксту та 8 тисяч 750 за участь у першому колі парного розряду. Надія Кіченок зіграла один матч у парі та заробила лише 8 750 тисяч євро.