"Появилась надежда": тренер Ромы оценил форму Довбика перед игрой Лиги Европы

В четверг, 6 марта, состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них Рома дома будет принимать Атлетик Бильбао.

Перед этим поединком состоялась традиционная пресс-конференция. На ней главный тренер "волков" поделился ожиданиями от игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Что сказал Раньери

Наставник римлян Клаудио Раньери выразил уважение будущему сопернику. Он назвал главные преимущества своей команды и испанской:

"У них есть быстрые и сильные игроки впереди, это сильнейшая команда Европы в дриблинге. Нас ждет тяжелый матч, но мы намерены сделать его таким и для соперника. Наше преимущество – игра на домашнем стадионе. Однако надо быть осторожными.

Когда Дибала находится в великолепной форме, он влияет на результат игр. Он видит вещи, которые не видят другие футболисты и чувствует себя погруженным в то, что делает. Пауло понимает, что его вклад имеет решающее значение".

Отдельно итальянец высказался и об Артеме Довбике. Он заявил, что форвард сборной Украины не полностью готов физически к игре, однако рассчитывает на него.

Довбик? Конечно, он не готов на 100%. Перед матчем с Атлетиком он пока провел только одну тренировку. Но я видел в прошлом поединке, как он забил и праздновал гол. Поэтому у меня появилась надежда, что с ним все в порядке,

– сказал Раньери.

Справка. Матч Рома – Атлетик состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в Лиге Европы-2024/2025 Артем Довбик провел 9 поединков. В них украинец забил два гола и отдал один ассист.