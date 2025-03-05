В ней нашлось место футболистам сразу из одиннадцати клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Серии А. Что приятно, одним из них стал украинский форвард Артем Довбик.

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Заслуженное признание для украинца

Он стал главным героем поединка Рома – Комо. Уроженец Черкасс вышел на замену в начале второго тайма и принес своей команде победу (2:1), забив решающий гол на 76-й минуте встречи.

За свой перформанс Артем, как и большинство игроков из символической сборной, получил оценку 7.0. Лучшими же футболистами тура, которым поставили 7.5 баллов, были названы нападающий Болоньи Риккардо Орсолини и латераль Интера Федерико Димарко.



Довбик попал в команду тура Серии А / Изображение из соцсетей Серии А

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 34 матча за Рому во всех турнирах. В них он забил 14 мячей и отдал четыре ассиста.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 6 марта дома против Атлетика Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.