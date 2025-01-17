Довбик в огне: украинец забил седьмой гол за Рому в Серии А

Форвард Ромы Артем Довбик порадовал украинских фанов очередным голом в чемпионате Италии. Украинец второй матч подряд не покидает поле без забитого мяча.

В пятницу, 18 января, в рамках 21-го тура Серии А Рома принимает на своем стадионе Дженоа. В стартовом составе хозяев на поле вышел Артем Довбик, пишет 24 Канал.

Читайте также Довбик останется без тренера: титулованный Раньери анонсировал завершение карьеры

Довбик снова забивает

На 25-й минуте матча украинец оказался в объятиях партнеров по команде после точного удара. Во время атаки на ворота Дженоа украинец оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота соперников.

Видео гола Довбика

Для Артема Довбика этот гол стал седьмым в Серии А. В общей сложности на счету форварда стало 11 забитых мячей в 26 официальных матчах за Рому.

Отметим, что в составе Дженоа игру пропускает украинец Руслан Малиновский. Полузащитник до сих пор восстанавливается после травмы правой лодыжки.

После 20 сыгранных туров обе команды находятся рядом в турнирной таблице: Рома занимает 10 место, а Дженоа – 11-е.