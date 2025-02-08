Рома планирует избавиться от некоторых игроков: в чем причина

Итальянская Рома планирует продать нескольких игроков. Причиной этому стал финансовый вопрос клуба.

В следующее трансферное окно Рома продаст нескольких своих игроков. В клубе уже определялись с кандидатами на выход, пишет 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Читайте также Саудовская Аравия ждет: звездный нападающий Реала Винисиус шокировал фанатов Мадрида своим решением

Рома продаст футболистов

Спортивный директор клуба считает, что слишком много денег идут на зарплаты футболистов и он хотел бы пересмотреть этот вопрос. Флоран Гизольфи хочет продать нескольких игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Главными кандидатами на выход являются Леандро Паредес, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини и Бриан Кристанте. Также поднялся вопрос о Пауло Дибале, который сейчас является самым оплачиваемым футболистом в команде. Руководство хочет продать нападающего летом из-за его финансовых условий по продлению контракта.

Отметим, что сейчас Рома занимает 9-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.