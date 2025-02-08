У наступне трансферне вікно Рома продасть кількох своїх гравців. У клубі вже визначалися з кандидатами на вихід, пише 24 канал з посиланням на Tuttomercatoweb.

Читайте також Саудівська Аравія чекає: зірковий нападник Реала Вінісіус шокував фанатів Мадрида своїм рішенням

Рома продасть футболістів

Спортивний директор клубу вважає, що забагато грошей ідуть на зарплати футболістів і він хотів би переглянути це питання. Флоран Гізольфі хоче продати кількох гравців, щоб зменшити фінансове навантаження.

Головними кандидатами на вихід є Леандро Паредес, Зекі Челік, Лоренцо Пеллегріні та Бріан Крістанте. Також піднялося питання щодо Пауло Дібали, який наразі є найбільш оплачуваним футболістом у команді. Керівництво хоче продати нападника влітку через його фінансові умови щодо продовження контракту.

Відзначимо, що наразі Рома посідає 9-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії.