Нападник Реала Вінісіус Жуніор є одним з найкращих футболістів сучасності. Минулого року бразилець став другим у голосуванні за Золотий М'яч, а також виграв премію The Best.

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Віні хоче піти?

Такий шалений успіх привертає до нього увагу з боку багатих клубів, тоді як Реал бажає утримати нападника на "Сантьяго Бернабеу". На днях мадридці провели перемовини із 24-річним гравцем, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.

Під час них "бланкос" запропонували Вінісіусу нову угоду із зарплатою 15 мільйонів євро на рік чистими. У підсумку бразилець відмовився ставити свій підпис, але сторони продовжать переговори.

Чинна угода Реала із нападником розрахована до літа 2028 року. За даними ряду ЗМІ, поточна зарплата Віні становить близько 20 мільйонів євро, але без вирахування податків. Портал Transfermarkt оцінює Жуніора у 200 мільйонів євро.

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Раніше повідомлялось, що клуби з Саудівської Аравії готові запропонувати 1 мільярд доларів за трансфер Вінісіуса. Нападник став гравцем Реала у 2018 році.

Мадридці заплатили Фламенго 45 мільйонів євро. За цей час бразилець награв 293 матчів за Реал, оформивши 101 гол та 83 асисти. Вінісіус допоміг клубу виграти 14 трофеїв, серед яких три чемпіонства у Ла Лізі та дві Ліги чемпіонів.