В суперматче 7-го тура итальянской Серии А встречались Рома и Интер. Украинский форвард Артем Довбик появился на поле со скамейки запасных.

В итоге римляне потерпели минимальное поражение от Интера со счетом 0:1. Победный гол за "нерадзурри" на 6-й минуте забил Анж-Йоан Бонни, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Почему Довбик оказался в запасе Ромы?

Форвард "волков" Артем Довбик появился на поле на 55-й минуте встречи. Через пять минут украинец имел убойный момент, когда пробивал головой по пустым воротам, но мяч пролетел выше перекладины.

Спортивный директор Ромы Флориан Гизольфи не удивился решению Джан Пьеро Гасперини не поставить в старте Артема Довбика. Он заявил, что в команде есть достаточно сильных форвардов.

Странно ли, что Фергюсон и Довбик сидят на скамейке запасных? Нет, у нас есть два сильных нападающих, чему завидуют многие команды, такие как Дибала и Суле. И у тренера есть много решений,

– заявил спортдиректор Ромы.

Отметим, что статистический портал WhoScored поставил Довбику одну из самых низких оценок в матче – 5,9 балла. Такую же оценку среди римлян получил защитник Эван Ндика, который заработал желтую карточку и был заменен на 55-й минуте.

Как Довбик выступает за Рому в сезоне-2025/26?

В новом сезоне Артем Довбик потерял стабильное место в основе Ромы. Главный тренер "римлян" Гасперини отдает предпочтение другим форвардам.

С начала сезона Довбик сыграл 8 матчей во всех турнирах (6 в Серии А и 2 в Лиге Европы), но только в трех выходил на поле с первых минут. Более того, Артем не провел ни одного полного поединка.

На счету украинца один гол и один ассист. В прошлом году у Артема на этот же период было уже четыре забитых мяча.

В чемпионате Рома идет третьей. В активе "римлян" 15 очков в семи сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что зимой Довбик может покинуть Рому. В услугах 28-летнего форварда заинтересованы три клуба АПЛ.