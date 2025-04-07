Рома спаслась от поражения в матче против Ювентуса

В субботу, 6 апреля, состоялись матчи 31-го тура Серии А. В одном из них встретились Рома и Ювентус.

Рома – Ювентус 1:1

Голы: Шомурадов, 49 – Локателли, 40.

Рома продолжает борьбу за высокие места в чемпионате Италии. На этот раз соперником "волков" стал Ювентус, пишет 24 канал.

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Боевая ничья команд

Артем Довбый вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут. Этот матч стал его самым длинным за Рому за последние два месяца.

Счет в матче открыл капитан Ювентуса Мануэль Локателли на 40-й минуте, нанеся точный удар с дальней дистанции. "Рома" сравняла счет на 49-й минуте благодаря голу Эльдора Шомуродова, который отличился через три минуты после выхода на замену.

Отметим, что в турнирной таблице Ювентус занимает пятое место с 56 очками, сравнявшись с Болоньей, у которой матч в запасе. Рома находится на седьмой позиции с 53 очками, продолжая борьбу за место в Лиге чемпионов.