Рома в шаге от Лиги чемпионов: римляне без Довбика эффектно прибили Милан

Команда Клаудио Раньери неудержимо несется за местом в главном еврокубке. Впрочем судьба Ромы будет зависеть не только от нее самой, а еще и от Ювентуса.

Рома – Милан 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Фелиш, 39.

В это воскресенье, 18 мая, в чемпионате Италии 2024-2025 состоялись матчи 37 тура Серии А. Одной из центральных битв дня стала игра в Риме, где местная Рома принимала Милан, сообщает 24 Канал.

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Тяжелый матч в большинстве

Команда Артема Довбика ведет активную борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Рома имела отставание от Ювентуса и Лацио в один балл, поэтому должна была играть исключительно на победу.

К сожалению, сам украинец не был готов к игре, ведь получил повреждение ведущей мышцы. В конце концов Артем оказался в запасе "волков". В основе вышли Шомуродов и Суле.

Роме удалось открыть счет уже на третьей минуте. Манчини точно головой замкнул навес Суле с углового. В середине первого тайма римляне оказались в большинстве. Нападающий Милана Хименес локтем отмахнулся от оппонента и получил красную карточку.

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Впрочем уйти на перерыв при минимальном преимуществе Роме не удалось. В конце тайма Фелиш удачно сыграл на добивании после сумбура в штрафной площадке хозяев.

Переломить ход игры в свою пользу удалось сразу после перерыва. Паредес прекрасно выполнил стандарт, положив мяч в нижний угол ворот Меньяна. После этого Рома уже контролировала игру и смогла под занавес матча добить Милан благодаря дальнему выстрелу от Кристанте.

Таким образом римляне поднимаются на пятое место и остаются в одном балле позади Ювентуса. Команда Клаудио Раньери поедет в гости к Торино, тогда как "старая синьора" сыграет на выезде против Венеции.

Видеообзор матча Рома – Милан