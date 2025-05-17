Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик подтвердил информацию о полученном повреждении. Однако 27-летний футболист не собирается долго задерживаться на больничном, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Артем надеется на быстрое восстановление. Поэтому мы сможем увидеть нападающего уже в следующем туре Серии А.

Есть повреждение ведущей мышцы, которое получил вчера на тренировке. Будем пытаться восстановиться к игре с Торино,

– рассказал Довбик.

Таким образом, Довбик точно пропустит ближайший матч Ромы против Милана, который состоится в воскресенье, 18 мая.

В заключительном 38 туре римляне будут встречаться с Торино. Этот поединок запланирован на 25 мая. В составе Ромы уже должен будет играть Довбик.

Сборная Украины в начале июня отправится в Канаду, где примет участие в Турнире четырех Canadian Shield в Торонто. Подопечные Сергея Реброва 7 июня встретятся с канадцами, а 10 июня – с Новой Зеландией.

Сейчас Артем Довбик имеет все шансы сыграть в этих поединках, если получит вызов от Сергея Станиславовича и не получит новую травму.