Рома вырвала ничью против лидера чемпионата Италии Наполи: как сыграл Артем Довбик

Римский клуб был близок к поражению от одного из претендентов на Скудетто. "Волкам" удалось спасти ничью с Наполи в компенсированное время.

Рома – Наполи 1:1

Голы: Анхелиньо, 90+2 – Спинаццола, 29.

В минувшие выходные в чемпионате Италии состоялись матчи 23 тура Серии А 2024-2025. Лидер турнирной таблицы Наполи приехал в гости к кризисной Роме, сообщает 24 Канал.

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Спаслись от проигрыша

Команда Антонио Конте имела шанс воспользоваться осечкой Интера в Дерби Милана и оторваться от преследователя. Тем более, что Рома является "сладкой булкой" для большинства оппонентов в этом сезоне.

"Волки" провалили старт кампании и застряли в середине турнирной таблицы. На игру против Наполи Клаудио Раньери решил оставить Артема Довбика на скамейке запасных.

Первый тайм прошел при равной игре. Рома чаще атаковала, однако у Наполи моменты были острее. Как следствие, на 29-ой минуте Спинаццоли удалось открыть счет, перебросив вратаря хозяев.

Напомним, что ранее Леандро долгое время выступал именно в Роме. После перерыва на поле вышел Довбик, что позволило хозяевам прижать Наполи к их воротам.

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Сам же Артем не имел возможности забить, но его команде удалось спасти ничью. В компенсированное время Паредес навесил на Анхелиньо, которого забыли в штрафной площадке Наполи.

Испанец ударом слета спас Рому от поражения. "Волки" остаются на девятом месте, отставая от еврокубковой зоны на 8 баллов. Наполи же остается в трех очках впереди Интера, но "неррадзури" имеют матч в запасе.

Видеообзор матча Рома – Наполи