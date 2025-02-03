Рома – Наполі 1:1

Голи: Анхеліньо, 90+2 – Спінаццола, 29.

Минулими вихідними в чемпіонаті Італії відбулись матчі 23 туру Серії А 2024-2025. Лідер турнірної таблиці Наполі завітав у гості до кризової Роми, повідомляє 24 Канал.

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Врятувались від програшу

Команда Антоніо Конте мала шанс скористатися осічкою Інтера в Дербі Мілана та відірватися від переслідувача. Тим більше, що Рома є "солодкою булкою" для більшості опонентів цього сезону.

"Вовки" провалили старт кампанії та застрягли в середині турнірної таблиці. На гру проти Наполі Клаудіо Раньєрі вирішив залишити Артема Довбика на лаві запасних.

Перший тайм пройшов за рівної гри. Рома частіше атакувала, проте у Наполі моменти були гострішими. Як наслідок, на 29-ій хвилині Спінаццолі вдалось відкрити рахунок, перекинувши воротаря господарів.

Нагадаємо, що раніше Леандро довгий час виступав саме у Ромі. Після перерви на поле вийшов Довбик, що дозволило господарям притиснути Наполі до їх воріт.

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Сам же Артем не мав можливості забити, але його команді вдалось врятувати нічию. У компенсований час Паредес навісив на Анхеліньо, якого забули у карному майданчику Наполі.

Іспанець ударом злету врятував Рому від поразки. "Вовки" залишаються на дев'ятому місці, відстаючи від єврокубкової зони на 8 балів. Наполі ж залишається у трьох очках попереду Інтера, але "неррадзурі" мають матч в запасі.

Відеоогляд матчу Рома – Наполі