Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 0:2. Обидва м'ячі у складі гостей у другому таймі забив Жан-Філіп Матета.

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Темні часи для МЮ

Цей результат переписав історію Манчестер Юнайтед зі знаком мінус. Було встановлено одразу два антирекорди клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

Перший записав собі в пасив Рубен Аморім. Під керівництвом португальського наставника "червоні дияволи" у перших семи домашніх поєдинках АПЛ зазнали п'яти поразок – раніше найгірший показник мав Девід Моєс.

Хто з тренерів найшвидше програв п'ять домашніх матчів МЮ в АПЛ

Рубен Аморім – 7 поєдинків

Девід Моєс – 14

Ерік тен Гаг – 28

Луї ван Гал – 30

Оле-Гуннар Сульшер – 31

Інший же антирекорд є загальнокомандним. Всього в нинішньому сезоні Манчестер Юнайтед на домашній арені програв 7 із 13 матчів у чемпіонаті Англії.

Востаннє на цьому етапі кампанії "червоні дияволи" мали таке число поразок удома ще у сезоні-1893/1894, коли клуб називався Ньютон Хіт. Тож нинішня команда повторила антирекорд, який тримався 131 рік.

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Кристал Пелес

Довідка. Наразі Манчестер Юнайтед посідає 13 місце в турнірній таблиці АПЛ. У 24 турах манкуніанці набрали 29 очок.

Зазначимо, що наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть 7 лютого о 22:00. Вони гратимуть вдома проти Лестера в 1/16 фіналу Кубка Англії.