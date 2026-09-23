Бывший игрок сборной Украины оказался во втором дивизионе Кипра

Роман Безус в свое время был одним из лучших атакующих полузащитников Украины и успешно выступал в чемпионате Бельгии. Футболисту сейчас 35 лет, и он продолжает карьеру, но уже на совершенно другом уровне.

С 2022 года Роман играет на Кипре. Его новый клуб также участвует в чемпионате этой островной страны, но не в элитном дивизионе, сообщает 24 Канал.

Безус перешел в Спартакос

Как бывший динамовчанин, Роман, наверное, ощущает иронию в названии своей новой команды – "Спартакос". Это клуб из города Кити, который имеет долгую историю, был основан в 1958 году, но никогда не добивался больших побед на внутренней арене.

Лишь год назад "Спартакосу" удалось подняться во вторую по силе лигу чемпионата Кипра. Новый сезон для них начался нестабильно – одна победа и одно поражение.

Контракт с Безусом "Спартакос" подписал без затрат со своей стороны – украинец имел статус свободного агента. Его соглашение с "Анортосисом" истекло летом, и клуб из элитного дивизиона не захотел продлевать с ним сотрудничество.

Чем известен Роман Безус

Футболист из Кременчуга сделал успешную карьеру в Украине: присоединился к полтавской "Ворскле" как раз перед тем, как команда завоевала исторический для себя Кубок Украины в 2009 году, затем выступал за "Динамо" и "Днепр", с которым стал финалистом Лиги Европы в 2015 году.

Талант полузащитника заметили в Бельгии – там он сначала играл за скромный "Сент-Трюйден", но затем перешел в "Гент", за который провел почти сотню матчей.

Дебютным матчем Романа в составе сборной Украины стал матч-открытие обновленного НСК "Олимпийский" в Киеве против Германии в 2011 году, когда наша команда сыграла с "Бундестимом" 3:3. В отборочном турнире к чемпионату мира-2014 забил свой первый гол в ворота Черногории.

Всего за сборную Украины Безус провел 24 матча, забил 5 голов. Последний раз выходил на поле в футболке с тризубом в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, сыграл заключительные 2 минуты в дополнительное время.