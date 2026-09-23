З 2022 року Роман працевлаштований на Кіпрі. Його новий клуб також бере участь у чемпіонаті островної країни, але не в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.

Безус перейшов у Спартакос

Як колишній динамівець Роман має відчувати іронію від назви своєї нової команди – Спартакос. Це клуб з міста Кіті, який має тривалу історію, був заснований у 1958 році, але ніколи не досягав великих перемог на внутрішній арені.

Тільки рік тому Спартакосу вдалося піднятися у другу за силою лігу чемпіонату Кіпру. Новий сезон для них розпочався нестабільно – одна перемога і одна поразка.

Контракт із Безусом Спартакос підписав без витрат зі свого боку – українець мав статус вільного агента. Його угода з Анортосісом закінчилась влітку, поновлювати співпрацю клуб з елітного дивізіону не захотів.

Чим відомий Роман Безус

Футболіст з Кременчука мав хорошу кар'єру в Україні: приєднався до полтавської Ворскли якраз перед тим, як команда здобула історичний для себе Кубок України у 2009 році, потім виступав за Динамо і Дніпро, з яким став фіналістом Ліги Європи у 2015-ому.

Талант півзахисника помітили у Бельгії – там він спершу був гравцем скромного Сент-Трюйдена, але потім перейшов до Гента, за який провів майже сотню матчів.

Дебютним у складі збірної України для Романа став матч-відкриття оновленого НСК "Олімпійський" у Києві проти Німеччини у 2011 році, коли наша команда зіграла з Бундестім 3:3. У відборі до чемпіонату світу-2014 забив свій перший м'яч у ворота Чорногорії.

Загалом за збірну України Безус провів 24 матчі, забив 5 голів. Востаннє виходив на поле у футболці з тризубом в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, зіграв заключні 2 хвилини в екстратаймах.