Даже не гроссмейстер: 17-летний украинец установил фантастический рекорд на чемпионате Европы

Украинский шахматист Роман Дегтярев стал автором главной сенсации года, одержав победу на чемпионате Европы в польском Катовице. Среди 500 участников наш соотечественник оказался лучшим, хотя имел аж 126-й стартовый рейтинг.

Уникальность достижения Дегтярева заключается в том, что он даже не получил от Международной шахматной федерации FIDE звание гроссмейстера. Как пишет Суспільне Спорт, это первый случай в истории, когда чемпионом Европы становится шахматист без высшего разряда.

Как украинец Дегтярев провел чемпионат Европы по шахматам?

Международный мастер начал турнир очень уверенно с трех подряд побед, после чего поделил очки с азербайджанцем Ниджатом Абасовым.

В пятом раунде Дегтярев потерпел единственное поражение на чемпионате в партии против представителя Турции Ишика Джана.

Но эта неудача только придала сил украинцу: четыре победы в следующих пяти партиях делали его перед последним туром одним из главных фаворитов.

В конце концов Роман набрал 9 очков и опередил всех преследователей минимум на 0,5 балла. Это означало, что шахматист, условно "посеянный" аж во второй сотне, забрал себе золото чемпионата Европы.

Какие достижения до этого были у Дегтярева?