Даже не гроссмейстер: 17-летний украинец установил фантастический рекорд на чемпионате Европы
- 17-летний украинский шахматист Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы по шахматам в Катовице, имея 126-й стартовый рейтинг среди 500 участников.
- Это первый случай, когда чемпионом Европы становится шахматист без звания гроссмейстера, а победа дает ему шанс на участие в Кубке мира FIDE.
Украинский шахматист Роман Дегтярев стал автором главной сенсации года, одержав победу на чемпионате Европы в польском Катовице. Среди 500 участников наш соотечественник оказался лучшим, хотя имел аж 126-й стартовый рейтинг.
Уникальность достижения Дегтярева заключается в том, что он даже не получил от Международной шахматной федерации FIDE звание гроссмейстера. Как пишет Суспільне Спорт, это первый случай в истории, когда чемпионом Европы становится шахматист без высшего разряда.
Как украинец Дегтярев провел чемпионат Европы по шахматам?
Международный мастер начал турнир очень уверенно с трех подряд побед, после чего поделил очки с азербайджанцем Ниджатом Абасовым.
В пятом раунде Дегтярев потерпел единственное поражение на чемпионате в партии против представителя Турции Ишика Джана.
Но эта неудача только придала сил украинцу: четыре победы в следующих пяти партиях делали его перед последним туром одним из главных фаворитов.
В конце концов Роман набрал 9 очков и опередил всех преследователей минимум на 0,5 балла. Это означало, что шахматист, условно "посеянный" аж во второй сотне, забрал себе золото чемпионата Европы.
Какие достижения до этого были у Дегтярева?
- По данным FIDE, Дегтярев с рейтингом ELO 2452 занимает 992-е место в мире среди активных игроков. В Украине он имеет 42-й результат.
- Несмотря на это, в 2024 году международный мастер стал чемпионом Украины, набрав 7,5 очков из 9 возможных, а через год стал вторым на украинском первенстве.
- Благодаря победе на чемпионате Европы украинец получил возможность попасть на Кубок мира FIDE и потенциально бороться за выход в следующий Турнир претендентов, победитель которого будет претендовать на мировую шахматную корону.