Яремчук оформил результативное действие в матче Олимпиакоса: эффектное видео

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 5-го тура чемпионской группы греческой Суперлиги сезона-2024/2025. Олимпиакос на домашнем стадионе принимал ПАОК.

Игра завершилась победой "красно-белых" со счетом 4:2. Роман Яремчук отметился результативным действием в противостоянии между Олимпиакосом и ПАОК, сообщает 24 канал.

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Роскошный ассист Яремчука

В конце встречи Олимпиакос выигрывал у ПАОК со счетом 3:2. Роман Яремчук присоединился к четвертому голу "красно-белых" и помог окончательно закрыть вопрос победителя матча.

Украинский форвард получил мяч перед штрафной зоной соперников и в одно касание отдал роскошную голевую передачу на Желсон Мартинша. Португалец не промахнулся, сделав счет комфортным 4:2 на 87-й минуте игры.

Ассист Яремчука на Мартинша: смотрите видео

Напомним, что Олимпиакос стал чемпионом Греции в сезоне-2024/2025. "Красно-белые" досрочно триумфовали за три тура до конца турнира, обыграв АЕК.

Роман Яремчук в текущей кампании сыграл в 32 матчах за Олимпиакос в официальных турнирах. В своем активе украинец имеет 9 голов и 4 результативные передачи.