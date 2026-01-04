Звезда сборной Украины оформил своеобразный "требл" в Европе
- Роман Яремчук вместе с Олимпиакосом выиграл Суперкубок Греции, обыграв ОФИ Крит со счетом 3:0 в дополнительных таймах.
- Яремчук вышел на поле на 90+2 минуте, но не отметился результативными действиями; все три гола были забиты в экстратаймах.
Новый 2026-й год начался для украинского форварда Романа Яремчука с трофея. В субботу, 3 января, его Олимпиакос стал обладателем Суперкубка Греции.
В финальном матче Олимпиакос почти без проблем разгромил ОФИ Крит со счетом 3:0. Правда, все три гола клуба Романа Яремчука, который вышел на поле аж на 90+2 минуте, были забиты в дополнительных таймах, сообщает 24 Канал.
Как Яремчук выиграл Суперкубок Греции?
В первом тайме Олимпиакос таки забил Криту, но гол на 35-й минуте встречи не был засчитан из-за нарушения правил.
В основное время команды не забивали, поэтому финал перетек в экстратаймы. На 95-й минуте Тареми реализовал пенальти, размочив нули на табло 1:0.
Уже во втором дополнительном 15-минутном тайме Олимпиакос не только удвоил свое преимущество, но и довел счет до сокрушительного 3:0. К сожалению, Яремчук результативными действиями не отметился.
Олимпиакос с трофея начал новый 2026-й год.
Видео с церемонии награждения Олимпиакоса
После матча украинский форвард в своем инстаграме выложил фотографию с кубком, которую сделал уже в раздевалке команды.
Яремчук с Суперкубком Греции-2025 / Скриншот из инстаграма Романа
Как Яремчук выступает за Олимпиакос?
Яремчук выступает за греческий клуб с лета 2024-го, подписав контракт до конца июня 2028-го года.
С тех пор Роман провел за греков 45 матчей – 14 голов и 5 ассистов.
В текущем сезоне 2025 – 2026 украинский нападающий отметился 4 мячами и одной голевой передачей в 12-ти сыгранных поединках (данные Transfermarkt).
Роман оформил в Греции своеобразный "требл". В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны, а теперь еще и добавил в свой актив победу в Суперкубке Греции.