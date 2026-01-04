Звезда сборной Украины оформил своеобразный "требл" в Европе

Новый 2026-й год начался для украинского форварда Романа Яремчука с трофея. В субботу, 3 января, его Олимпиакос стал обладателем Суперкубка Греции.

В финальном матче Олимпиакос почти без проблем разгромил ОФИ Крит со счетом 3:0. Правда, все три гола клуба Романа Яремчука, который вышел на поле аж на 90+2 минуте, были забиты в дополнительных таймах, сообщает 24 Канал.

Как Яремчук выиграл Суперкубок Греции?

В первом тайме Олимпиакос таки забил Криту, но гол на 35-й минуте встречи не был засчитан из-за нарушения правил.

В основное время команды не забивали, поэтому финал перетек в экстратаймы. На 95-й минуте Тареми реализовал пенальти, размочив нули на табло 1:0.

Уже во втором дополнительном 15-минутном тайме Олимпиакос не только удвоил свое преимущество, но и довел счет до сокрушительного 3:0. К сожалению, Яремчук результативными действиями не отметился.

Олимпиакос с трофея начал новый 2026-й год.

Видео с церемонии награждения Олимпиакоса

После матча украинский форвард в своем инстаграме выложил фотографию с кубком, которую сделал уже в раздевалке команды.



Как Яремчук выступает за Олимпиакос?