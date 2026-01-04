У фінальному матчі Олімпіакос майже без проблем розгромив ОФІ Крит з рахунком 3:0. Щоправда, усі три голи клубу Романа Яремчука, який вийшов на поле аж на 90+2 хвилині, були забиті у додаткових таймах, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Челсі визначився з долею Мудрика після відсторонення від футболу

Як Яремчук виграв Суперкубок Греції?

У першому таймі Олімпіакос таки забив Криту, але гол на 35-й хвилині зустрічі не був зарахований через порушення правил.

В основний час команди не забивали, тому фінал перетік в екстратайми. На 95-й хвилині Таремі реалізував пенальті, розмочивши нулі на табло 1:0.

Вже у другому додатковому 15-хвилинному таймі Олімпіакос не лише подвоїв свою перевагу, а й довів рахунок до нищівного 3:0. На жаль, Яремчук результативними діями не відзначився.

Олімпіакос із трофея розпочав новий 2026-й рік.

Відео із церемонії нагородження Олімпіакоса

Після матчу український форвард у своєму інстаграмі виклав світлину з кубком, яку зробив вже у роздягальні команди.



Яремчук із Суперкубком Греції-2025 ./ Скриншот із інстаграму Романа

Як Яремчук виступає за Олімпіакос?