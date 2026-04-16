Дружина українського футболіста Романа Яремчука, який зараз виступає за французький Ліон, відреагувала на ці події. Знаходячись у Києві під обстрілом, вона розповіла про свої відчуття в інстаграм.
Дивіться також Не просто "жінки футболістів": ким працюють дружини Забарного, Яремчука та решти збірної України
Що сказала Христина Яремчук про обстріл Києва?
Під час кожного візиту до Києва дружина Яремчука змушена ховатися в підвалі.
Кожен мій приїзд у Київ проходить однаково – в підвалі. Бо як тільки я приїжджаю, одразу починається обстріл. Вже навіть виглядає як традиція,
– написала вона.
Реакція дружини Яремчук на обстріл Києва
Як Роман Яремчук виступає у цьому сезоні?
Українець забив свій перший гол у чемпіонаті Франції, допомігши Ліону обіграти Лор'ян 2:0 у 29-му турі сезону 2025/2026.
Форвард вийшов у старті, провів 86 хвилин і відкрив рахунок у другому таймі після подачі Едріка. Пізніше Толіссо подвоїв перевагу господарів.
Яремчук став шостим українцем, який забивав у Лізі 1, приєднавшись до Олександра Заварова, Сергія Скаченка, Павла Яковенка, Руслана Маліновського та Іллі Забарного.
Сезон він розпочав в Олімпіакосі, а взимку перейшов до Ліона в оренду за 1,5 мільйонів євро. У французькій команді провів 10 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист.