Дружина українського футболіста Романа Яремчука, який зараз виступає за французький Ліон, відреагувала на ці події. Знаходячись у Києві під обстрілом, вона розповіла про свої відчуття в інстаграм.

Що сказала Христина Яремчук про обстріл Києва?

Під час кожного візиту до Києва дружина Яремчука змушена ховатися в підвалі.

Кожен мій приїзд у Київ проходить однаково – в підвалі. Бо як тільки я приїжджаю, одразу починається обстріл. Вже навіть виглядає як традиція,

– написала вона.

Реакція дружини Яремчук на обстріл Києва / Фото скриншот інстаграм-сторіс Христини

