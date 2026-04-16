Жена украинского футболиста Романа Яремчука, который сейчас выступает за французский Лион, отреагировала на эти события. Находясь в Киеве под обстрелом, она рассказала о своих ощущениях в инстаграм.

Что сказала Кристина Яремчук об обстреле Киева?

Во время каждого визита в Киев жена Яремчука вынуждена прятаться в подвале.

Каждый мой приезд в Киев проходит одинаково – в подвале. Потому что как только я приезжаю, сразу начинается обстрел. Уже даже выглядит как традиция,

– написала она.

Реакция жены Яремчук на обстрел Киева / Фото скриншот инстаграм-сторис Кристины

