Французький гранд грав вдома проти середняка Лор'яна, який минулого літа тільки повернувся в еліту. Серед учасників матчу був і українець, повідомляє 24 Канал.

Як Яремчук забив за Ліон?

В основі Ліона вийшов нападник нашої збірної Роман Яремчук. Футболіст провів на полі 86 хвилин та став однією з головних дійових осіб зустрічі.

Роману вдалось відкрити рахунок матчу на початку другого тайму. Яремчук відгукнувся на подачу від Едріка та точно пробив головою. Для форварда це був перший гол в Лізі 1.

Яремчук вразив ворота Лор'яна в Лізі 1: дивитися відео

Загалом же Яремчук став шостим українцем в історії, котрий забивав у чемпіонаті Франції. Раніше в цей список потрапили Олександр Заваров (10), Сергій Скаченко (4), Павло Яковенко, Руслан Маліновський та Ілля Забарний (по 1).

Зрештою гол українця став переможним, адже Лор'ян так і не зумів пробити кіпера господарів Грейфа. Ба більше, в середині другого тайму Толіссо подвоїв перевагу господарів, зафіксувавши рахунок 2:0.

Огляд матчу Ліон – Лор'ян: дивитися відео на Megogo

Як Яремчук грає в цьому сезоні?