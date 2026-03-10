Українця в оренду взяв один з лідерів чемпіонату Франції Ліон. Як повідомляє Jeunesfooteux, в переході Романа особисто був зацікавлений тренер "ткачів" Паулу Фонсека.

Чи залишиться Яремчук в Ліоні?

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Влітку Яремчук має повернутися в Олімпіакос або ж зайнятися пошуком нового клубу. Проте існує велика ймовірність, що українцю не доведеться це робити.

Французькі ЗМІ запевняють, що в Ліоні задоволені роллю Яремчука в команді. Фонсека шукав динамічного форварда, який підходить під його тактику. І саме в Романі він його побачив.

Ліон має намір влітку викупити контракт форварда у Олімпіакоса. В орендній угоді прописана сума у 5 мільйонів євро, тож французький клуб збирається скористатися цим правом.

Нагадаємо, що контракт Яремчука з Олімпіакосом діє до літа 2028 року. В грецькій команді Романові не вдалось виграти конкуенцію у Ель-Каабі та Таремі.

Як Яремчук виступає за Ліон?