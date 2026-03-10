Украинца в аренду взял один из лидеров чемпионата Франции Лион. Как сообщает Jeunesfooteux, в переходе Романа лично был заинтересован тренер "ткачей" Паулу Фонсека.

Останется ли Яремчук в Лионе?

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Летом Яремчук должен вернуться в Олимпиакос или же заняться поиском нового клуба. Однако существует большая вероятность, что украинцу не придется это делать.

Французские СМИ уверяют, что в Лионе довольны ролью Яремчука в команде. Фонсека искал динамичного форварда, который подходит под его тактику. И именно в Романе он его увидел.

Лион намерен летом выкупить контракт форварда у Олимпиакоса. В арендном соглашении прописана сумма в 5 миллионов евро, поэтому французский клуб собирается воспользоваться этим правом.

Напомним, что контракт Яремчука с Олимпиакосом действует до лета 2028 года. В греческой команде Роману не удалось выиграть конкуенцию у Эль-Кааби и Тареми.

Как Яремчук выступает за Лион?