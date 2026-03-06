Яремчуку удалось выиграть конкуренцию за место в основе. А в четверг, 5 марта, нападающий наконец отметился первым голом в новом клубе, сообщает 24 Канал.

Как Яремчук забил в Кубке?

Команда Паулу Фонсеки играла матч Кубка Франции на своем поле. Соперником "ткачей" был крепкий Ланс, который в чемпионате идет на второй строчке.

Уже во втором матче подряд тренер доверил Яремчуку место в старте и тот оправдал доверие к себе. На 67-й минуте украинец откликнулся на подачу Имбера с фланга и головой пробил кипера.

Роман Яремчук оформил дебютный гол в Лионе: смотреть видео

Правда, до этого Ланс уже создал себе гандикап. В первом тайме гости забили дважды, поэтому мяч Романа лишь сократил отставание. Лион продолжал давить и смог спастись в компенсированное время.

Имбер к ассисту добавил еще и гол, поймав кипера на неудачном выходе из ворот. Счет 2:2 – и по регламенту Кубка Франции команды сразу перешли к серии пенальти.

К сожалению, там Ланс был более успешным. Его игроки реализовали все пять ударов, тогда как из лионцев не забил Ниакате. Поэтому Лион прекратил борьбу за Кубок. В полуфинале будут играть Ланс, Ницца, Страсбург и Тулуза.

Обзор матча Лион – Ланс: смотреть видео

Что известно о Романе Яремчуке?