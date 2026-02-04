Ближайшие полгода Яремчук будет играть в аренде за французский Лион. Такой трансфер стал неожиданностью для многих, поэтому Роман рассказал о своем решении присоединиться к "ткачам" в комментарии ютуб-канала Лиона.

По теме Вместе более десятилетия: что известно о жене футболиста сборной Украины Яремчука

Почему не перешел летом?

Как признался Яремчук, вариант с переходом в Лион возник у него еще летом 2025 года. Тогда трансфер провалился, но французский клуб проявил настойчивость.

У меня был достаточно хороший прошлый сезон. Со мной связывались представители Лиона. Тогда было достаточно сложно сделать этот трансфер по многим причинам. Сейчас это стало реальнее. Я сказал "да" и летом, и сейчас. Сейчас получилось. Франция – это топ-лига, достаточно интересный чемпионат. Довольно физический футбол, многие команды хорошо обороняются. Это будет хороший вызов для меня,

– заявил Роман.

Что Яремчук думает о Фонсеке?

В Лионе Яремчук будет играть под руководством известного португальского тренера Паулу Фонсеки. Специалист является нечужим для Украины, ведь с 2016 по 2019 годы работал в Шахтере.

Кроме того, Паулу женился на украинке, а во время полномасштабной войны против России не раз поддерживал нашу страну в медийном пространстве. Яремчук считает Фонсеку тренером из категории "топ".

Думаю, Фонсека очень хорошо знает менталитет украинцев. Он достаточно давно за мной наблюдал. У него есть четкая картина, что я могу дать его команде. Конечно, приятно представлять его команду, потому что он топовый тренер. На мне лежит большая ответственность перед ним, потому что он строит очень хорошие команды. Хочется использовать свой шанс,

– считает Яремчук.

Роман пересекся с Паулу в Украине лишь на один сезон. В кампании 2016 – 2017 он играл за Александрию и Динамо, после чего переехал в Бельгию. Украинец вспомнил о Шахтере под руководством Фонсеки.

Когда он был в Шахтере, я играл против них за другую команду. Он тогда стал чемпионом три раза подряд. У него была суперкоманда. Он доверял украинцам, как сейчас в Лионе доверяет молодым французским футболистам. У них была сумасшедшая дисциплина на поле. Было сложно играть против его команды,

– вспомнил украинец.

Как выступает Лион при Фонсеке?

Отметим, что в этом сезоне Лион ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Подопечные Паулу Фонсеки после 20-ти туров занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, имея поровну очков с третьим Марселем.

Эта позиция дает путевку в квалификацию главного еврокубка. Кроме того, Лион успешно выступает в Лиге Европы, где занял первое место на основном этапе турнира.

Что известно о Романе Яремчука?