Нападающего подписал Лион, который возглавляет бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека. Он будет играть на правах аренды, информирует пресс-служба французского клуба.

Что известно о переходе Яремчука?

Это соглашение будет действовать до завершения сезона-2025/2026. Оно обошлось Лиону в 1,5 миллиона евро.

Также есть пункт о выкупе. "Ткачи" могут приобрести украинца в Олимпиакоса за 5 миллионов евро.

Роман будет играть за французский клуб под 77 номером. Его дебют может состояться уже 4 февраля против Лаваля.

Это будет поединок 1/8 финала национального кубка. Он начнется в 21:30 по киевскому времени.

Что сказал Яремчук о своем переходе?

После подписания контракта Роман поделился своими первыми эмоциями. Он заявил, что доволен трансфером и был поражен атмосферой на стадионе Лиона, который посетил накануне.

Я действительно очень рад быть здесь и воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым я вместе играл в Брюгге. Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку, главного тренера команды. Атмосфера на стадионе "Групама" прошлой ночью сразу поразила меня, и я уже с нетерпением жду игры перед этими болельщиками,

– сказал форвард.

Также в своем инстаграме Яремчук оставил щемящее обращение к фанатам Олимпиакоса. Он заявил, что всегда бился за этот клуб и пожелал ему всего наилучшего.

"Я отдал все, что имел – даже больше, чем люди могли видеть или понимать. Не всегда все ценилось – такой футбол. Но моя преданность всегда была искренней и настоящей. Вы заслуживаете самых больших и самых громких побед. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Ваш Танк", – написал Яремчук.

Что известно о карьере Яремчука?

Является воспитанником киевского Динамо. В Украине также выступал за Александрию.

Играл за Гент, Бенфику, Брюгге, Валенсию и Олимпиакос в Европе.

Всего в течение карьеры завоевал четыре трофея.

Сборную Украины представляет с 2018 года. В составе "сине-желтых" провел 65 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что накануне также клубную прописку сменил Александр Зинченко. Он продолжит карьеру в Нидерландах.