Найближчі півроку Яремчук гратиме в оренді за французький Ліон. Такий трансфер став несподіванкою для багатьох, тож Роман розповів про своє рішення доєднатися до "ткачів" в коментарі ютуб-каналу Ліона.

До теми Разом понад десятиліття: що відомо про дружину футболіста збірної України Яремчука

Чому не перейшов влітку?

Як зізнався Яремчук, варіант із переходом в Ліон виник у нього ще влітку 2025 року. Тоді трансфер провалився, але французький клуб проявив наполегливість.

У мене був досить хороший минулий сезон. Зі мною зв’язувались представники Ліона. Тоді було досить складно зробити цей трансфер з багатьох причин. Зараз це стало реальніше. Я сказав "так" і влітку, і зараз. Зараз вийшло. Франція – це топ-ліга, досить цікавий чемпіонат. Доволі фізичний футбол, багато команд добре обороняються. Це буде хороший виклик для мене,

– заявив Роман.

Що Яремчук думає про Фонсеку?

У Ліоні Яремчук гратиме під керівництвом відомого португальського тренера Паулу Фонсеки. Спеціаліст є нечужим для України, адже з 2016 по 2019 роки працював у Шахтарі.

Крім того, Паулу одружився із українкою, а під час повномасштабної війни проти Росії не раз підтримував нашу країну в медійному просторі. Яремчук вважає Фонсеку тренером з категорії "топ".

Думаю, Фонсека дуже добре знає менталітет українців. Він досить давно за мною спостерігав. У нього є чітка картина, що я можу дати його команді. Звичайно, приємно представляти його команду, тому що він топовий тренер. На мені лежить велика відповідальність перед ним, тому що він будує дуже хороші команди. Хочеться використати свій шанс,

– вважає Яремчук.

Роман перетнувся із Паулу в Україні лише на один сезон. У кампанії 2016 – 2017 він грав за Олександрію та Динамо, після чого переїхав у Бельгію. Українець згадав про Шахтар під керівництвом Фонсеки.

Коли він був у Шахтарі, я грав проти них за іншу команду. Він тоді став чемпіоном три рази поспіль. У нього була суперкоманда. Він довіряв українцям, як зараз у Ліоні довіряє молодим французьким футболістам. У них була божевільна дисципліна на полі. Було складно грати проти його команди,

– згадав українець.

Як виступає Ліон при Фонсеці?

Зазначимо, що цього сезону Ліон веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Підопічні Паулу Фонсеки після 20-ти турів посідають четверте місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи порівну очок із третім Марселем.

Ця позиція дає путівку у кваліфікацію головного єврокубка. Крім того, Ліон успішно виступає у Лізі Європи, де посів перше місце на основному етапі турніру.

Що відомо про Романа Яремчука?