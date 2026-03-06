Яремчуку вдалось виграти конкуренцію за місце в основі. А у четвер, 5 березня, нападник нарешті відзначився першим голом у новому клубі, повідомляє 24 Канал.
До теми Міг перейти раніше: Яремчук прокоментував несподіваний трансфер в Ліон та роботу з Фонсекою
Як Яремчук забив у Кубку?
Команда Паулу Фонсеки грала матч Кубка Франції на своєму полі. Суперником "ткачів" був міцний Ланс, який у чемпіонаті йде на другій сходинці.
Вже в другому матчі поспіль тренер довірив Яремчуку місце у старті і той виправдав довіру до себе. На 67-й хвилині українець відгукнувся на подачу Імбера з флангу та головою пробив кіпера.
Роман Яремчук оформив дебютний гол в Ліоні: дивитися відео
Правда, до цього Ланс вже створив собі гандикап. У першому таймі гості забили двічі, тому м'яч Романа лише скоротив відставання. Ліон продовжував тиснути та зміг врятуватися у компенсований час.
Імбер до асисту додав ще й гол, спіймавши кіпера на невдалому виході з воріт. Рахунок 2:2 – і за регламентом Кубка Франції команди одразу перейшли до серії пенальті.
На жаль, там Ланс був більш успішним. Його гравці реалізували усі п'ять ударів, тоді як з ліонців не забив Ніакате. Тож Ліон припинив боротьбу за Кубок. У півфіналі гратимуть Ланс, Ніцца, Страсбург та Тулуза.
Огляд матчу Ліон – Ланс: дивитися відео
Що відомо про Романа Яремчука?
- Нападник перебрався в Ліон цієї зими на правах оренди. До цього Яремчук виступав півтора року за Олімпіакос, де не зміг вибороти місце в основі.
- Матч проти Ланса став четвертим для Романа у складі "ткачів". У ньому він забив свій дебютний гол в команді, тоді як півтора тижні тому записав на свій рахунок асист у грі зі Страсбургом.
- На жаль, три останні матчі французький клуб програв. Наразі підопічні Фонсеки йдуть третіми в чемпіонаті, що дасть право на пряму путівку в Лігу чемпіонів.
- Відрив від Марселя складає лише два бали. При цьому Ліон продовжує виступи в Лізі Європи, де виграв основний етап та кваліфікувався в 1/8 фіналу. Там суперником "ткачів" стане іспанська Сельта.