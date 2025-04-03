Титулованный клуб из УПЛ хочет подписать украинского легионера
- Роман Яремчук может покинуть Олимпиакос и перейти в клуб из украинского чемпионата.
- Вингер забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах за Олимпиакос в текущем сезоне.
Роман Яремчук может покинуть Олимпиакос летом этого года. Гранд греческого футбола рассматривает продажу украинского форварда.
У 29-летнего нападающего появился вариант с трансфером в клуб из украинского чемпионата. Яремчуком заинтересовался один из лидеров элитного дивизиона страны, сообщает 24 канал со ссылкой на TransferFeed.
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Интересный вариант для Яремчука
Олимпиакос планирует продать Романа Яремчука в летнее трансферное окно. Несмотря на высокую результативность в клубе не намерены оставлять украинского форварда.
За ситуацией в греческом клубе вокруг нападающего активно следит донецкий Шахтер. "Горняки" могут оформить трансфер Романа Яремчука летом 2025 года.
К слову. Роман Яремчук является воспитанником Динамо и играл на правах аренды за Александрию. 29-летний форвард также выступал в европейских клубах – Гент, Бенфика, Брюгге и Валенсия.
В текущем сезоне Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в 27 матчах во всех турнирах. Украинский форвард имеет в своем активе восемь забитых мячей и две результативные передачи.