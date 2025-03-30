Яремчук отметился дублем в ворота Панатинаикоса: видео перфоманса украинца

В воскресенье, 30 марта, начался 1-й тур плей-офф греческой Супелиги-2024/2025. В одном из матчей Олимпиакос противостоял Панатинаикосу.

Роман Яремчук появился на поле с первых минут. Украинский форвард "красно-белых" смог отметиться результативными действиями, сообщает 24 канал.

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Разрывает принципиального соперника

Роман Яремчук пошел в активный прессинг на вратаря Панатинаикоса. Старания украинского форварда помогли команде открыть счет на первой минуте матча.



Вратарь команды соперника выбивал мяч под давлением Яремчука. Однако попал в украинского нападающего Олимпиакоса. После чего спортивный снаряд оказался в воротах.

Гол Романа Яремчука: смотрите видео

На 51-й минуте матча Роман Яремчук оформил дубль. Таким образом, счет на табло стал 3:1.

Второй гол Романа Яремчука: смотрите видео

В текущем сезоне Роман Яремчук сыграл в 26 матчах за Олимпиакос в официальных турнирах. Голы в ворота Панатинаикоса стали седьмым и восьмым для украинца в составе "красно-белых", также он оформил две результативные передачи.