Ситуация с украинским нападающим в Олимпиакосе приняла неожиданный оборот. Как сообщает Sport24.gr, после травмы марокканца, который выбыл примерно на 6–7 месяцев, в клубе были вынуждены пересмотреть свои планы в отношении Яремчука.

У Яремчука появился неожиданный шанс

По информации источника, представители Олимпиакоса и футболиста провели откровенный разговор, в ходе которого обсудили последние события. Стороны признали свои ошибки и договорились продолжить сотрудничество.

Сам Яремчук, как отмечается, дал понять, что готов снова работать на команду и воспользоваться неожиданно представившимся шансом. Теперь греческий клуб планирует как можно быстрее привести украинца в оптимальную физическую форму.

Накануне нападающий уже получил первый сигнал о возможном изменении ситуации. Яремчук впервые в новом сезоне попал в заявку Олимпиакоса на официальный матч – поединок Кубка Греции против Волоса.

Тренер ранее не рассчитывал на украинца

Еще совсем недавно будущее Яремчука в Олимпиакосе выглядело гораздо менее оптимистично. Главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар не включал украинского нападающего в свои планы.

В частности, Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы. Это фактически означало, что нападающий оказался вне еврокубковых планов команды.

Однако травма Эль-Кааби кардинально изменила ситуацию. Теперь Олимпиакос рассчитывает вернуть Яремчука к полноценной работе и, вероятно, включить его в заявку на Лигу Европы.

Для 30-летнего украинца это может стать последним шансом закрепиться в команде и доказать свою полезность тренерскому штабу.

Ранее украинский нападающий также с юмором отреагировал на слова польского журналиста, который нашел ему потенциальный новый клуб в чемпионате Польши.